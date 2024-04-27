Татьяна Суарез готова подраться с Вэйли Чжан в «Сфере»

Топовая американская спортсменка Татьяна Суарез заявила о готовности провести бой с действующей чемпионкой в весе до 52 кг Вэйли Чжан.

«Им нужна та, кто могла бы побороться за титул, и почему бы не дать шанс мне. Я непобеждённая, а в моём арсенале есть сильный грэпплинг. Ей нужно подраться со мной. Ей удалось улучшить своё джиу-джитсу, теперь она побеждает всех своей борьбой. Мне кажется, что с вероятностью в 100% я смогу засабмитить её.

Так почему бы не выставить её против кого-нибудь, кто мог бы оказать ей сопротивление в этом? В твоём дивизионе нет никого, кто был бы непобеждённым, так что это будет интригующий бой. Надеюсь, он состоится.

Насколько мне известно, в августе UFC проведут не номерной турнир в Китае. Хотя мы можем сделать это в сентябре в «Сфере» – это было бы здорово, особенно потому, что я мексиканка, и это был бы хороший бой.

Зная Вэйли, могу предположить, что она произнесёт несколько фраз по-испански, и это сделает бой ещё лучше. Она всем понравится, и я всем понравлюсь, тогда это будет отличный бой, который можно будет поставить в главное событие», — приводит слова Суарез портал MMAJunkie.