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«Это как оказаться запертым в клетке с медведем». Соннен — о поединке с Джонсом

«Это как оказаться запертым в клетке с медведем». Соннен — о поединке с Джонсом
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Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем и полутяжёлом весе Чейл Соннен поделился воспоминаниями о том, как он снимался в шоу The Ultimate Fighter с Джоном Джонсом и как прошёл бой с ним.

«Я прошёл с ним через The Ultimate Fighter, и большинство спортсменов, которые действительно хороши, на самом деле не такие уж и крутые. Когда мы снимались в шоу ТUF с Джоном Джонсом, то мне приходилось тренироваться дважды в день, пока не был полностью потным и абсолютно измотанным. А он ни разу не вспотел.

Что я помню о том вечере, так это то, что у меня была уверенность в победе. Для этого боя я впервые выступал в полутяжёлом весе, и во мне было больше сока, чем в «Тропикане» (Чейл имеет в виду, что употреблял запрещённые спортивные препараты. — Прим. «Чемпионата»)! Он отбросил меня через весь октагон, тогда я начал искать выход. По ощущениям — представьте, что вы оказались запертым в клетке с медведем. Это единственное поражение, после которого у меня не было желания проводить реванш. Мне не нужен был второй бой, у нас всё хорошо. Ты доказал свою правоту, молодой человек», — приводит слова Соннена портал BJ Penn.

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