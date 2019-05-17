Олимпийский чемпион Тищенко выйдет на ринг в рамках Global Boxing Forum

Олимпийский чемпион 2016 года по боксу перспективный российский боксёр первого тяжёлого веса в статусе профи Евгений Тищенко (4-0-0, 2 КО) следующий поединок проведёт в рамках боксёрского шоу, которое войдёт в программу Международного боксерского форума. Напомним, Global Boxing Forum 2019 пройдёт в Екатеринбурге с 12 по 16 июня. Имя соперника 27-летнего Тищенко станет известно в ближайшее время.
Тищенко дебютировал на профессиональном ринге в августе 2018 года, одержав досрочную победу над Уильямсом Окандо. В 2018 году Евгений провёл ещё два боя, взяв верх над Артушем Саркисяном (UD) и Кристианом Марискалем (ТКО). Свой последний поединок Тищенко провёл в феврале текущего года, одержав победу единогласным решением судей над Хосе Григорио Улрихом.
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