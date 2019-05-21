Бой Нганну с дос Сантосом возглавит турнир UFC в Миннеаполисе

29 июня в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 3. Предполагалось, что его главным событием станет встреча Тайрона Вудли и Робби Лоулера. Однако недавно стало известно, что Вудли из-за травмы руки снялся с турнира. В промоушене намеревались подобрать замену для Тайрона и сохранить Лоулера в качестве участника мэйн ивента.
Однако Робби был заинтересован в поединке либо с Вудли, либо с Аскреном, и, таким образом, он фактически отказался от участия в турнире.
В связи с этим боссы UFC приняли решение поставить главным событием турнира встречу тяжеловесов Фрэнсиса Нганну и Джуниора дос Сантоса, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Бретт Окамото. По плану эта встреча должна была пройти 6 июля на турнире UFC 239.
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