Бой Нганну с дос Сантосом возглавит турнир UFC в Миннеаполисе

29 июня в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 3. Предполагалось, что его главным событием станет встреча Тайрона Вудли и Робби Лоулера. Однако недавно стало известно, что Вудли из-за травмы руки снялся с турнира. В промоушене намеревались подобрать замену для Тайрона и сохранить Лоулера в качестве участника мэйн ивента.

Однако Робби был заинтересован в поединке либо с Вудли, либо с Аскреном, и, таким образом, он фактически отказался от участия в турнире.

В связи с этим боссы UFC приняли решение поставить главным событием турнира встречу тяжеловесов Фрэнсиса Нганну и Джуниора дос Сантоса, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Бретт Окамото. По плану эта встреча должна была пройти 6 июля на турнире UFC 239.