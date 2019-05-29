Кремлёв прокомментировал решение МОК в отношении АИБА

Генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома Международной ассоциации бокса (АИБА) Умар Кремлёв прокомментировал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Ранее исполком МОК рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпийских игр 2020 года, но приостановить членство АИБА. Также было решено отклонить предложение Кремлёва закрыть долги организации, составляющие около $ 16 млн.

«Необходимо в наикратчайшие сроки провести самые серьёзные реформы в АИБА. Прежде всего необходимо закрыть все существующие долги организации. Хочу обратиться к исполкому и всему боксёрскому сообществу: сейчас для нас наступил тот момент, когда решения надо принимать взвешенно и быстро. Мы должны прислушаться и учесть все замечания, которые сделал МОК, устранить все недочёты, которые имеют место. Наша задача — защитить интересы боксёров и тренеров, сохранить главную организацию, которая более 70 лет управляет нашим видом спорта. Для этого надо совершать реальные поступки, поставив бокс выше каких-либо личных интересов.

Если мы сможем все объединиться и провести колоссальную реформу внутри АИБА, это сможет коренным образом изменить тяжёлую ситуацию. Хотя нынешнее руководство АИБА по непонятным причинам отказалось от моего предложения закрыть долги Международной ассоциации бокса, оно всё равно остаётся в силе — я готов помочь в кратчайшие сроки рассчитаться с задолженностями. Для этого будет создан специальный фонд, в который люди, физические и юридические лица, неравнодушные к боксу, привлекут средства, включая меня. Всё боксерское сообщество увидит, что это будет чётко и прозрачно, все шаги по закрытию долгов будут обнародованы.

Если кто-то сомневается, что мы можем закрыть долги, мы готовы показать это на деле — открыто и прозрачно в ближайшее время. Мы будем работать с одной из четырёх лучших мировых контор, предоставляющих ауди́торские и консалтинговые услуги: Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG. Одна из них будет выбрана и предоставит отчёт, откуда деньги и как погашался каждый долг. Мы уже начали переговоры.

Также нам необходимо окончательно навести порядок в судействе, которое в боксе должно ассоциироваться с образцом честности и объективности. Чтобы исключить человеческий фактор, пора перейти на электронные системы контроля судейства.

Хочу отметить, что с итогами расследования специальной комиссии МОК можно согласиться частично. Для объективности их необходимо изучить всем членам исполкома по каждому пункту. И посмотреть, что соответствует действительности и что нужно решить, а что уже является решённым вопросом. Необходимо наладить взаимодействие со специальной комиссией МОК и вести диалог. Если решение исполкома МОК не будет пересмотрено на сессии МОК в июне и если АИБА лишится признания международной федерации, это будет означать, что мир олимпийского бокса более чем на год погрузится в хаос. Мы не должны этого допустить, а для этого надо проделать большую работу.

Моя задача — не стремиться стать руководителем АИБА, а помочь реанимировать организацию. Надо переходить от слов к делу, созвать внеочередной конгресс, куда пригласить наблюдателей из МОК и из спортивного сообщества и на котором провести выборы и поменять всю систему полностью, переизбрать всё руководство АИБА. Чтобы организацию возглавили люди, которые душой болеют за вид спорта бокс. Главное, чтобы управлять боксом не пришли олигархи или коррупционеры, а чтобы пришли люди, которые действительно хотят развивать и популяризировать бокс по всему миру», — цитирует Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.