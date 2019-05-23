МОК предлагает сохранить бокс в программе ОИ, но приостановить членство AIBA

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио (Япония). В то же время было предложено приостановить членство Международной ассоциации любительского бокса (AIBA). Эти решения МОК будет обсуждать на сессии организации, которая пройдёт с 24 по 26 июня в Лозанне (Швейцария).
22 мая на исполкоме МОК доклад представил специальный комитет под руководством Ненада Лаловича. Комитет занимался расследованием ситуации в AIBA. Ранее стало известно, что долги организации превышают $ 16 млн.
«Решение было принято в интересах бокса и спортсменов. Мы хотим, чтобы спортсмены могли участвовать в Олимпийских играх в Токио. В то же время важно, чтобы в AIBA ощутили последствия своих действий. Мы предложили им путь к снятию санкций, но они должны произвести фундаментальные изменения», — приводит слова президента МОК Томаса Баха Reuters.
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