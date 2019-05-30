Джошуа и Усик могут провести поединок в 2019 году

1 июня чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа проведёт поединок с Энди Руисом. Однако уже сейчас промоутер британца Эдди Хирн подбирает подопечному соперников на следующий бой. По словам функционера, круг претендентов сузился до трёх человек.

«У нас есть обязательный претендент на титул по версии IBF в лице Кубрата Пулева, есть претендент по линии WBO, также на пояс по версии WBO может претендовать Усик. Также мы рассматриваем вариант с Диллианом Уайтом. Следующий поединок Джошуа должен пройти в ноябре», — приводит слова Хирна Boxingnews24.

Напомним, ранее Джошуа уже должен был провести с Кубратом Пулевым, но встреча сорвалась из-за травмы болгарина. С Диллианом Уайтом Энтони проводил поединок в 2015 году, тогда он нокаутировал соотечественника.