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Обновлённый рейтинг UFC. Волков обошёл Миочича и вошёл в топ-5 тяжёлого веса

Обновлённый рейтинг UFC. Волков обошёл Миочича и вошёл в топ-5 тяжёлого веса
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Американский промоушен UFC после турнира в минувшие выходные представил обновлённые рейтинги спортсменов. Согласно им российский тяжеловес Александр Волков обошёл представителя США Стипе Миочича и вышел на пятую строчку в своём дивизионе.

Из изменений стоит отметить, что Деррик Льюис после победы в поединке с Родриго Насименто поднялся на две позиции и теперь занимает 10-ю строчку.

Карлос Ульберг вошёл в топ-15 полутяжёлого веса, оказавшись сразу же на 11-й строчке, сместив со своих позиций Алонзо Менифилда, Азамата Мурзаканова и Доминика Рейеса.

В полулёгком дивизионе также произошло несколько перестановок. Гига Чикадзе (теперь девятый) обошёл Келвина Каттера, а Брайс Митчелл (теперь 11-й) поменялся позицией с Эдсоном Барбозой.

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