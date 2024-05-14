Александр Поветкин занял должность заместителя губернатора Вологодской области

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBA Александр Поветкин стал заместителем губернатора Вологодской области.

Александр будет отвечать за патриотическое воспитание молодежи и привлечение граждан к спорту и здоровому образу жизни.

Поветкин провёл последний бой в марте 2021 года, проиграв нокаутом британскому боксёру Диллиану Уайту. Всего на профессиональном ринге боец по прозвищу Русский Витязь провёл 40 поединков, потерпев только три поражения: от Владимира Кличко, Энтони Джошуа и Диллиана Уайта.

Когда Поветкин стал миллионером? Малоизвестные факты о Русском Витязе:

Ранее известный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал свежее фото с Поветкиным.