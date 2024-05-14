Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Поветкин занял должность заместителя губернатора Вологодской области

Александр Поветкин занял должность заместителя губернатора Вологодской области
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBA Александр Поветкин стал заместителем губернатора Вологодской области.

Александр будет отвечать за патриотическое воспитание молодежи и привлечение граждан к спорту и здоровому образу жизни.

Поветкин провёл последний бой в марте 2021 года, проиграв нокаутом британскому боксёру Диллиану Уайту. Всего на профессиональном ринге боец по прозвищу Русский Витязь провёл 40 поединков, потерпев только три поражения: от Владимира Кличко, Энтони Джошуа и Диллиана Уайта.

Когда Поветкин стал миллионером? Малоизвестные факты о Русском Витязе:

Ранее известный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал свежее фото с Поветкиным.

Материалы по теме
Фото
Шлеменко и Поветкин встретились в Кремле с актёром Виктором Сухоруковым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android