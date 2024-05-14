«Он не тот, кем все его считают». Джеровонта Дэвис — о Хейни

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис высказался о чемпионе мира в двух весовых категориях Девине Хейни (31-1, 15 нокаутом), который 21 апреля 2024 года потерпел поражение от Райана Гарсии (25-1, 20 нокаутом).

«Он проморгал Гарсию. Я смотрел бой. Я думаю, что он [Девин Хейни] просто не видел этого парня. Он видел, что я сделал с этим парнем, и подумал, что может сделать то же самое. Но он неправильно делал многие вещи, и это показало, что он не тот, кем его все считают… или тем, кем он себя называет. Но жизнь всё ставит на свои места», — сказал Джервонта Дэвис в интервью Big Boy TV.

Ранее стало известно, что Девин Хейни потребовал от Атлетической комиссии штата Нью-Йорк дисквалифицировать Райана Гарсию после его победы в поединке. Бой завершился победой Гарсии решением судей.

В начале мая сообщалось, что тест Райана показал положительный результат на остарин. Таким образом Хейни может быть признан победителем поединка, а Гарсия получить поражение.

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