«Он ведёт себя так, словно победил». Кейшон Дэвис – о Хейни

Претендент на чемпионский титул в легком весе Кейшон Дэвис жестко раскритиковал Девина Хейни (31-1, 15 нокаутом), который 21 апреля 2024 года потерпел поражение от Райана Гарсии (25-1, 20 нокаутом).

«Он сказал, что не хочет проводить реванш с Райаном Гарсией. С каких это пор парень, которого нокаутировали, говорит, что не хочет реванша? Как будто он хозяин положения.

Я пытаюсь понять эту чертовщину. Его нокаутировали, а он вышел на ESPN и сказал: «Я не хочу давать ему реванш, потому что мы видим, на что он способен». Ты чертовски прав, и к тому же ты очень способный. Способный сделать это на своей хромой заднице.

Я думал, Райану Гарсие надерут задницу. Райан Гарсия, он нас всех удивил. Райан Гарсия так сильно набил задницу, что всех нас надрал. Весь боксерский мир не мог в это поверить. Даже далекие от бокса люди слышали об этом бое. Вся эта фигня была в Гугл. Я видел там фотографии избитого лица Хейни», — сказал Дэвис Ютуб-каналу Fighthype.

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