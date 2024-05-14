Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он ведёт себя так, словно победил». Кейшон Дэвис – о Хейни

«Он ведёт себя так, словно победил». Кейшон Дэвис – о Хейни
Аудио-версия:
Комментарии

Претендент на чемпионский титул в легком весе Кейшон Дэвис жестко раскритиковал Девина Хейни (31-1, 15 нокаутом), который 21 апреля 2024 года потерпел поражение от Райана Гарсии (25-1, 20 нокаутом).

«Он сказал, что не хочет проводить реванш с Райаном Гарсией. С каких это пор парень, которого нокаутировали, говорит, что не хочет реванша? Как будто он хозяин положения.

Я пытаюсь понять эту чертовщину. Его нокаутировали, а он вышел на ESPN и сказал: «Я не хочу давать ему реванш, потому что мы видим, на что он способен». Ты чертовски прав, и к тому же ты очень способный. Способный сделать это на своей хромой заднице.

Я думал, Райану Гарсие надерут задницу. Райан Гарсия, он нас всех удивил. Райан Гарсия так сильно набил задницу, что всех нас надрал. Весь боксерский мир не мог в это поверить. Даже далекие от бокса люди слышали об этом бое. Вся эта фигня была в Гугл. Я видел там фотографии избитого лица Хейни», — сказал Дэвис Ютуб-каналу Fighthype.

Материалы по теме
«Он не тот, кем все его считают». Джеровонта Дэвис — о Хейни

Трансляции бокса доступны в Okko.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android