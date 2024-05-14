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Беллью: будь Усик и Фьюри одинаковых габаритов, то Тайсон не выиграл бы ни одного раунда

Беллью: будь Усик и Фьюри одинаковых габаритов, то Тайсон не выиграл бы ни одного раунда
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Бывший чемпион мира, ныне аналитик британец Тони Беллью высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 нокаутом) и украинцем Александром Усиком (21-0, 14 нокаутом).

«Усик феноменально отбоксировал против Мурата Гассиева в России. Он не пропускал ударов, и у него это хорошо получается в ринге. Он приспосабливается и адаптируется к любому стилю оппонента. Тайсон Фьюри может создать некоторые проблемы в ранних раундах из-за своих габаритов и веса, но в конечном итоге Усик приспособится, возьмет инициативу в бое и победит по очкам.

Раньше Фьюри был большим, неуклюжим бойцом, который использовал свой размер и свои качества в своих интересах. Теперь ему нравится давить на соперников и искать нокаут. А это то, что надо Усику.

Если бы Александр Усик и Тайсон Фьюри были одних габаритов, этот бой даже не обсуждался бы. Он [Фьюри] не выиграл бы ни одного раунда», — приводит слова Беллью издание Boxingnews24.

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