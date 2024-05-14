Экс-чемпион мира Алгиери: чтобы победить, Фьюри нужно нейтрализовать ловкость Усика

Бывший чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Крис Алгиери высказался о предстоящем бое Тайсон Фьюри – Александр Усик.

«Он самый крупный и атлетичный боксёр из всех, кого я или кто-то другой когда-либо видел. Мы говорим о парне ростом 206 см и весом под 120 кг. Он очень атлетичен. У него отличная работа головой, быстрые руки. С тех пор, как он присоединился к Kronk Gym (тренер Шугархилл Стюард), он стал более агрессивным и провёл несколько нокаутов.

Он никогда не был супер-панчером. У него нет большого одиночного удара, но он хитрый панчер. Он расставляет ловушки, у него высокий боксёрский интеллект, но остаётся вопрос по форме.

Чтобы одержать в этом бою победу, ему придется нейтрализовать всю ловкость, весь интеллект Усика», — сказал Алгиери в интервью Probox TV.

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