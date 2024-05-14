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Турки Аль аш-Шейх – Тайсону: забудь сценарий и побей этого парня

Турки Аль аш-Шейх – Тайсону: забудь сценарий и побей этого парня
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Турки Аль аш-Шейх, являющийся председателем Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии, призвал легендарного Майка Тайсона забыть сценарий и побить своего соперника звёздного американского видеоблогера Джейка Пола.

«Пожалуйста, брат Майк, забудь сценарий и побей этого парня», — написал Турки Аль аш-Шейх на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Поединок 57-летнего Майка Тайсона и Джейка Пола состоится 21 июля на стадионе AT&T в Арлингтоне (штат Техас, США).

Последний раз Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка против Роя Джона-младшего. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей.

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