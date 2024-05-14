В команде Хабиба Нурмагомедова отреагировали на информацию о налоговой задолженности

В команде экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова отреагировали на информацию о долгах спортсмена перед Федеральной налоговой службой.

«Информация о налоговой задолженности является неточной. Хабиб продолжается заниматься бизнес-проектами, развивать их», — сказал представитель команды Нурмагомедова ТАСС.

Ранее новостное издание Mash сообщило, что экс-чемпион промоушена UFC в лёгком дивизионе Хабиб Нурмагомедов задолжал ФНС 306 млн рублей и ведомство заблокировало счета связанного с ним Eagle FC и его благотворительного фонда.

Хабиб Нурмагомедов имеет в своём активе 29 побед в ММА, при этом ни разу не проигрывал. Он обладал титулом UFC в лёгком дивизионе с 2018 по 2020 год и за этот период защитил пояс трижды. На его счету победы над такими бойцами, как Рафаэль дос Аньос, Майкл Джонсон, Дастин Порье, Конор Макгрегор и прочими. Профессиональную карьеру Нурмагомедов завершил на турнире UFC 254.

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