Пресс-конференция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» с участием Дацика состоится 20 мая

Пресс-конференция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» с главным боем Вячеслав Дацик — Шон Тёрнер состоится 20 мая, в понедельник. Она пройдёт в пресс-центре МИЦ «Известия» и начнётся в 13:00 по московскому времени.

В пресс-конференции примут участие:

Владимир Хрюнов, промоутер турнира;

Вячеслав Дацик, российский боксер, боец смешанного стиля, кикбоксер, участник главного боя;

Шон Тёрнер, ирландский боксер-профессионал, девятикратный чемпион Ирландии, участник главного боя;

Алексей Папин, российский боксер и кикбоксер, участник соглавного боя;

Айзек Чилемба, малавийский боксер-профессионал, участник соглавного боя;

Роман Андреев, российский боксер, участник турнира;

Терелл Бостик, американский боксер, участник турнира.

Материалы по теме Стал известен следующий соперник Вячеслава Дацика

Дацик поднял гирю весом 65,5 кг и прошёлся с двумя по 98 кг: