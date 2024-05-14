Пресс-конференция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» с участием Дацика состоится 20 мая

Пресс-конференция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» с главным боем Вячеслав Дацик — Шон Тёрнер состоится 20 мая, в понедельник. Она пройдёт в пресс-центре МИЦ «Известия» и начнётся в 13:00 по московскому времени.
В пресс-конференции примут участие:
Владимир Хрюнов, промоутер турнира;
Вячеслав Дацик, российский боксер, боец смешанного стиля, кикбоксер, участник главного боя;
Шон Тёрнер, ирландский боксер-профессионал, девятикратный чемпион Ирландии, участник главного боя;
Алексей Папин, российский боксер и кикбоксер, участник соглавного боя;
Айзек Чилемба, малавийский боксер-профессионал, участник соглавного боя;
Роман Андреев, российский боксер, участник турнира;
Терелл Бостик, американский боксер, участник турнира.
Дацик поднял гирю весом 65,5 кг и прошёлся с двумя по 98 кг: