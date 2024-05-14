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Джейк Пол: выдержу удары Тайсона, я бью сильнее

Джейк Пол: выдержу удары Тайсона, я бью сильнее
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Звёздный американский видеоблогер Джейк Пол, известный по своим выступлениям в профессиональном боксе, высказался по поводу предстоящего поединка с легендарным Майком Тайсоном.

«Я выдержу удары Тайсона. Я природный тяжеловес. Я покажу Тайсону, кто из нас бьёт сильнее. Он недооценивает меня, как и все остальные мои соперники. Я верю, что я бью сильнее», — сказал Пол на пресс-конференции.

На счету Пола девять побед (шесть – досрочных) и одно поражение в профессиональном боксе. Последний раз он провёл поединок 3 марта 2024 года с Райаном Бурландом. Бой завершился победой Джейка нокаутом в первом раунде.

Отметим, что 57-летний Тайсон выйдет на официальный бой впервые с 2005 года, когда он досрочно проиграл соотечественнику Кевину Макбрайду. Последний раз Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка. Его оппонентом был Рой Джонс-младший. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей.

Первая битва взглядов Тайсона и Пола:

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