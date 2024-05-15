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Тайсон Фьюри: я готовился так, будто предстоит сражаться с Кинг-Конгом

Тайсон Фьюри: я готовился так, будто предстоит сражаться с Кинг-Конгом
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Британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 нокаутом) высказался о предстоящем поединке с украинцем Александром Усиком (21-0, 14 нокаутом) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

«Я верю, что мне суждено победить в субботу вечером и завоевать все пояса. Он не простак. Я готовился так, как будто буду сражаться с Кинг-Конгом.

Все пояса, которыми я ранее владел, я ни разу не проиграл на ринге. Это факт. В любом случае, это всё мои пояса, и я считаю, что потерять пояс можно только на ринге.

Когда я победил Кличко в 2015 году, я стал абсолютным чемпионом и с тех пор не проигрывал. Так что именно я бесспорный чемпион. Пока кто-то не победит меня, он никогда не сможет стать бесспорным, потому что я им являюсь. Я победил Уайлдера по версии WBC и выиграл все остальные пояса [IBF, WBA и WBO] у Кличко.

Подключайтесь к просмотру в субботу вечером и смотрите, как я стану бесспорным чемпионом мира», — сказал Фьюри.

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Трансляции бокса доступны в Okko.

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