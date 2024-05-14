Бой Намаюнас с Барбер возглавит турнир UFC Fight Night 243

Бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе Роуз Намаюнас встретится с американкой Мэйси Барбер на турнире UFC Fight Night 243. Поединок возглавит кард. Об этом сообщил известный инсайдер Ариэль Хельвани в социальных сетях.

24 марта проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 89. В рамках главного боя Роуз Намаюнас проводила поединок в наилегчайшем весе с представительницей Бразилии Амандой Рибас. Бой продлился все пять раундов и завершился победой американки единогласным решением судей.

Барбер в своём последнем поединке оказалась сильнее Кэтлин Черминары единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой прошёл на турнире UFC 299 9 марта. Стоит отметить, что американка идёт на серии из шести побед.