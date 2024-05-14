Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алексей Егоров 7 июня в Москве встретится с Глэнтоном за пояс WBA International

Алексей Егоров 7 июня в Москве встретится с Глэнтоном за пояс WBA International
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боксёр Алексей Егоров (12-1, КО 8) 7 июня в Москве проведёт 12-раундовый поединок за пояс WBA International в первом тяжёлом весе с американцем Брэндоном Глэнтоном (19-2, КО 6). Этот бой возглавит шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия», организованного промоутерской компанией СОЮЗ при поддержке Федерации бокса России.

Егоров уже боксировал за пояс WBA в ноябре 2022 года во Франции, когда единогласным решением судей уступил французу армянского происхождения Арсену Гуламиряну. Ту свою единственную неудачу в карьере боксёр из Обнинска закрыл победой над Владимиром Жигайловым в мае 2023 года. А в декабре прошлого года Егоров единогласным решением судей одолел Элвиса Гарсию в рамках матчевой встречи «Ночь чемпионов IBA. Россия-США». Сейчас Егоров занимает вторую позицию в рейтинге WBA в первом тяжёлом весе.

Материалы по теме
Эксклюзив
Боксёр Егоров рассказал, как относится к крикам «Русские, вперёд!» с трибун
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android