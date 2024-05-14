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Усик: если бы размер имел значение, королём животных был бы слон

Усик: если бы размер имел значение, королём животных был бы слон
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Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе (до 90,7 кг) и объединённый чемпион в супертяжёлом дивизионе украинец Александр Усик высказался по поводу разницы в габаритах с британцем Тайсоном Фьюри.

«Если бы размер имел значение, королём животных был бы слон», — приводит слова Усика Top Rank Boxing.

Поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится в субботу, 18 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

Отец Фьюри устроил потасовку с командой Усика:

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