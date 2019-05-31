Джошуа: я приехал в США, чтобы завоёвывать и побеждать

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа поделился ожиданиями от титульного поединка с американцем Энди Руисом-младшим, который состоится 1 июня в Нью-Йорке. Британец Джошуа впервые сразится в США.
«Я хочу, чтобы этот вечер был великолепным. Пусть Руис и не является Деонтеем Уайлдером или Тайсоном Фьюри, мы говорим о человеке, который может устроить мне серьёзную проверку.
Если Руис проведёт хороший бой, для меня неважно, что он в последний момент заменил другого бойца. Важен наш бой. Можно быть сильнейшим боксёром в мире, но если ты плохо проявишь себя, тебя освистают. Я рассчитываю на то, чтобы выйти и показать себя.
Нам удалось выйти на такой уровень, что я боксирую в «Мэдисон Сквер Гарден». На это ушло много времени, но наконец я здесь. Теперь нужно идти дальше. Бой с Руисом — первый шаг в США, на американской земле. Но я приехал сюда не для того, чтобы принимать участие, а чтобы завоёвывать и побеждать», — цитирует Джошуа The Telegraph.
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