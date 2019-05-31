Руис обратился к Трампу перед поединком с Джошуа

Американо-мексиканский боксёр Энди Руис-младший, которому предстоит 1 июня сразиться с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа, обратился к президенту США Дональду Трампу.
«Надеюсь, президент приедет на арену 1 июня. Дональд Трамп посетил мой родной город (Империал. Расположен в 10 км от границы с Мексикой. — Прим. «Чемпионата»). Там он говорил о строительстве стены. Во всём мире людям тяжело, а теперь США не хотят пускать к себе мексиканцев, которые являются хребтом этой страны. Мексиканцам стало сложно приехать в США, чтобы заработать на жизнь. У мексиканцев большие семьи, которые нужно содержать. Даст бог, я выиграю этот бой и буду помогать нашему народу.
Вы знаете, если я выиграю бой, лучше встречусь с президентом Мексики, чем поеду к Трампу в Белый дом», — цитирует Руиса The Telegraph.
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