Рахимов успешно дебютировал на профи-ринге

Действующий чемпион мира по тайскому боксу в весовой категории до 54 кг Мурат Рахимов успешно дебютировал на профессиональном ринге в Таиланде. Рахимов одержал досрочную победу техническим нокаутом в третьем раунде.

«Три недели подготовки к этому бою были очень тяжёлыми. Когда приехали на стадион Bangla Boxing Stadium, то узнали, что соперник тяжелее, а формула боя не три, а пять раундов по три минуты. Я конкретно зарядился перед боем, в итоге пояс наш! Спасибо всем, кто поддерживал и помогал в подготовке, а также кто болел за меня», — сказал Рахимов.

Напомним, на чемпионате мира 2018 года в Мексике Рахимов завоевал золотую медаль в весе до 54 кг. Защищать звание сильнейшего ему предстоит в июле текущего года на чемпионате мира—2019, который пройдёт в Таиланде.