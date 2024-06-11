Муслим Гаджимагомедов 12 июля проведёт титульный бой с китайцем Чжан Чжаосинем

Двукратный чемпион мира, серебряный призёр Олимпийских игр – 2020, победитель Европейских игр – 2019 и чемпионата Европы – 2024 россиянин Муслим Гаджимагомедов (3-0, 2 досрочно) проведёт 12-раундовый бой за пояс чемпиона мира по версии WBA с китайцем Чжан Чжаосинем (12-2-1, 7 досрочно).

Бой пройдёт 12 июля в подмосковном Серпухове, в рамках новой весовой категории бриджервейт (от 90,7 до 101,6 кг).

В своём последнем бою на профи-ринге в декабре прошлого года Гаджимагомедов досрочно победил немца Артура Манна. В конце апреля Гаджимагомедов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в Белграде в весовой категории до 92 кг. Муслим располагается на шестой позиции в рейтинге WBA в бриджервейте.

Чжаосинь занимает первую строчку рейтинга WBA в весе до 101,6 кг. В феврале он нокаутировал во втором раунде россиянина Евгения Романова. Чжаосинь уже ранее бился за пояс, но в июле 2021 года уступил бельгийцу Рияду Мерхи в бою за пояс WBA в первом тяжёлом весе.