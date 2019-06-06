Сборная России по тайскому боксу будет готовиться к ЧМ в Подмосковье

Сборная России по тайскому боксу проведёт финальный этап подготовки перед чемпионатом мира на Олимпийской базе «Озеро Круглое» в Подмосковье. На тренировочной базе будут проходить спарринги, и подводка к турниру. Напомним, чемпионат мира-2019 (IFMA) пройдёт с 19 по 29 июля в Таиланде.

Предварительный состав сборной России:

Мужчины: 48 кг — Асланян Овсеп, 51 кг — Муртазалиев Чарак, 54 кг — Рахимов Холмурод, 57 кг — Абрамов Александр, 60 кг — Бегян Айк, 63,5 кг — Мугидинов Абдулмалик, 67 кг — Ульянов Алексей, 71 кг — Баланов Илья, 75 кг — Сульгин Максим, 81 кг — Магакян Сурик, 86 кг — Меджидов Гаджи, 91 кг — Исхаков Надир, свыше 91 кг — Корнилов Кирилл.

Женщины: 45 кг — Негодина Вера, 48 кг — Буга Вера, 51 кг — Долгова Екатерина, 54 кг — Тинчурина Альмира, 57 кг — Климова Мария, 60 кг — Винникова Екатерина, 63,5 кг — Прокофьева Вероника, 67 кг — Непианиди Анастасия, 71 кг — Овчинникова Алина, 75 кг — Ларионова Ирина, свыше 75 кг — Жбанкова Виктория.