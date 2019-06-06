Сульгин проведёт поединок 11 июня в Казани
Действующий чемпион России по тайскому боксу Максим Сульгин, выступающий в весовой категории до 70 кг, свой следующий бой в статусе профи проведёт 11 июня в Казани. Его оппонентом в поединке по правилам TNA станет представитель Грузии Ладо Габисония.
По словам Сульгина, он прошёл хороший тренировочный лагерь и готов к предстоящему бою. «Надеюсь, что порадую вас красивым поединком», — сказал он.
Также отметим, что Сульгин, представляющий Новосибирскую область, включён в расширенный состав сборной России (в категории до 75 кг), которая отправится на чемпионат мира в Таиланд. Турнир пройдёт с 19 по 29 июля в Бангкоке.
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