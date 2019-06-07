Тайский бокс будет представлен на Всероссийском Олимпийском дне

Федерация тайского бокса Москвы примет участие в праздничных мероприятиях XXX Всероссийского Олимпийского дня, который пройдёт 16 июня в Москве (Лужники). Тайский бокс на мероприятии будет представлен в формате показательных выступлений.

«В Олимпийском Комитете РФ прошла рабочая встреча представителей олимпийских и неолимпийских видов спорта, где принимала участие федерация тайского бокса Москвы. Рабочее собрание было приурочено к большому спортивному празднику (16 июня 2019) в честь XXX Всеросийского Олимпийского дня.

Мы с гордостью будем представлять тайский бокс на данном мероприятии в формате показательных выступлений. Верим в то, что эти действия вид спорта в Олимпийскую семью", — рассказал старший тренер детско-юношеской сборной Москвы.