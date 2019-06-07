Тайский бокс будет представлен на Всероссийском Олимпийском дне

Федерация тайского бокса Москвы примет участие в праздничных мероприятиях XXX Всероссийского Олимпийского дня, который пройдёт 16 июня в Москве (Лужники). Тайский бокс на мероприятии будет представлен в формате показательных выступлений.
«В Олимпийском Комитете РФ прошла рабочая встреча представителей олимпийских и неолимпийских видов спорта, где принимала участие федерация тайского бокса Москвы. Рабочее собрание было приурочено к большому спортивному празднику (16 июня 2019) в честь XXX Всеросийского Олимпийского дня.
Мы с гордостью будем представлять тайский бокс на данном мероприятии в формате показательных выступлений. Верим в то, что эти действия вид спорта в Олимпийскую семью", — рассказал старший тренер детско-юношеской сборной Москвы.
- 7 июня 2019
-
11:35
-
11:20
-
10:39
-
10:21
-
10:13
-
00:37
- 6 июня 2019
-
23:55
-
22:59
-
21:21
-
20:47
-
19:59
-
19:00
-
17:58
-
14:12
-
13:20
-
12:25
-
11:51
-
11:24
-
11:02
-
10:33
-
09:56
-
09:27
-
01:10
- 5 июня 2019
-
23:05
-
20:50
-
19:46
-
18:45
-
17:58
-
16:05
-
15:17
-
15:06
-
14:26
-
14:12
-
13:35
-
12:44