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Хан: не могу поверить, что Хирн заставляет Джошуа вернуться прямо сейчас!

Хан: не могу поверить, что Хирн заставляет Джошуа вернуться прямо сейчас!
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Британский боксёр Амир Хан прокомментировал намерение бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа незамедлительно провести бой-реванш с американцем Энди Руисом. По мнению Хана, Джошуа допускает серьёзную ошибку.

«Когда я узнал, что Джошуа сразу проведёт реванш, я решил, что он допускает ошибку. Энди Руис теперь будет полон уверенности, а Джошуа будет сомневаться в себе.

Я думаю, что это плохое решение. И не могу поверить, что Эдди Хирн (промоутер Джошуа. — Прим. «Чемпионата») заставляет его вернуться прямо сейчас! Думаю, что Джошуа нужно одержать лёгкую победу нокаутом, чтобы вернуть уверенность в себе. А затем можно будет провести реванш», — цитирует Хана BoxingScene.

Напомним, Джошуа потерпел первое поражение в своей карьере. Британец лишился поясов по версиям IBF, IBO, WBA и WBO.

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