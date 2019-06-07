Хан: не могу поверить, что Хирн заставляет Джошуа вернуться прямо сейчас!

Британский боксёр Амир Хан прокомментировал намерение бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа незамедлительно провести бой-реванш с американцем Энди Руисом. По мнению Хана, Джошуа допускает серьёзную ошибку.

«Когда я узнал, что Джошуа сразу проведёт реванш, я решил, что он допускает ошибку. Энди Руис теперь будет полон уверенности, а Джошуа будет сомневаться в себе.

Я думаю, что это плохое решение. И не могу поверить, что Эдди Хирн (промоутер Джошуа. — Прим. «Чемпионата») заставляет его вернуться прямо сейчас! Думаю, что Джошуа нужно одержать лёгкую победу нокаутом, чтобы вернуть уверенность в себе. А затем можно будет провести реванш», — цитирует Хана BoxingScene.

Напомним, Джошуа потерпел первое поражение в своей карьере. Британец лишился поясов по версиям IBF, IBO, WBA и WBO.