Джошуа: я всё ещё взбешён из-за поражения Руису
Бывший чемпион мира по боксу британец Энтони Джошуа признался, что до сих пор не отошёл от поражения американцу Энди Руису-младшему. Бой состоялся 1 июня, Руис одержал сенсационную победу после того, как судья остановил поединок в седьмом раунде. В итоге американец завоевал титулы IBF, IBO, WBA и WBO.
«Никаких отмазок, всё получилось так, как получилось. Я по-прежнему взбешён из-за поражения. Обещаю, что в следующий раз порадую вас классным шоу», — сказал Джошуа во время прямого эфира в «инстаграме».
Примечательно, что британец вёл прямой эфир с баскетбольной площадки в Нью-Йорке. После нескольких неудачных попыток Энтони признал, что баскетбол — не его игра.
Планируется, что соперники проведут бой-реванш до конца 2019 года.
Руис согласится на реванш с Джошуа в Великобритании лишь за $ 50 млн
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