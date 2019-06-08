Ян: спасибо всем за поддержку, завтра будет бойня!
В ночь с 8 на 9 июня мск в Чикаго (штат Иллинойс, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 238. В его основном карде выступит россиянин Пётр Ян. Он проведёт пятый поединок под эгидой промоушена, а его соперником станет седьмой номер рейтинга Джимми Ривера. В преддверии боя Ян поблагодарил болельщиков за поддержку и пообещал устроить бойню в ночь с субботы на воскресенье.
«Всем огромное спасибо за поддержку, всем ответить не могу. Приятно, что вы верите и поддерживаете меня. Спасибо! Чувствую себя как дома. Завтра будет бойня! Те, кто не верит или против меня, вам тоже огромное спасибо — это вызов для меня, я люблю это чувство», — написал в «Инстаграме» Пётр Ян.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Петра Яна.
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