Фьюри: Шварц знает, что, победив меня, будет обеспечен на всю жизнь

Бывший чемпион мира британский боксёр Тайсон Фьюри заявил, что ни в коем случае не станет недооценивать своего следующего соперника — немца Тома Шварца. Фьюри и Шварц встретятся на ринге 15 июня в Лас-Вегасе в казино MGM Grand.

«Никогда нельзя никого недооценивать, ведь мы говорим о супертяжёлом весе. Том Шварц прекрасно понимает, что если он победит Тайсона Фьюри, он будет обеспечен на всю жизнь! Он станет

мультимиллионером, его имя будет в заголовках газет, его будут приглашать на телевизионные шоу, все мечты сбудутся. И я буду недооценивать такого парня? Конечно, нет. Это невозможно», — цитирует Фьюри BoxingScene.

Шварц является явным аутсайдером поединка. Тем не менее, Фьюри неоднократно приводил в пример мексикано-американского боксёра Энди Руиса, который сенсационно нокаутировал ранее непобеждённого британца Энтони Джошуа.