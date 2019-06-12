Фьюри: Шварц знает, что, победив меня, будет обеспечен на всю жизнь

Бывший чемпион мира британский боксёр Тайсон Фьюри заявил, что ни в коем случае не станет недооценивать своего следующего соперника — немца Тома Шварца. Фьюри и Шварц встретятся на ринге 15 июня в Лас-Вегасе в казино MGM Grand.
«Никогда нельзя никого недооценивать, ведь мы говорим о супертяжёлом весе. Том Шварц прекрасно понимает, что если он победит Тайсона Фьюри, он будет обеспечен на всю жизнь! Он станет
мультимиллионером, его имя будет в заголовках газет, его будут приглашать на телевизионные шоу, все мечты сбудутся. И я буду недооценивать такого парня? Конечно, нет. Это невозможно», — цитирует Фьюри BoxingScene.
Шварц является явным аутсайдером поединка. Тем не менее, Фьюри неоднократно приводил в пример мексикано-американского боксёра Энди Руиса, который сенсационно нокаутировал ранее непобеждённого британца Энтони Джошуа.
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