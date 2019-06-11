Шварц: буду рад посодействовать завершению карьеры Фьюри

Немецкий боксёр Том Шварц поделился ожиданиями от поединка с экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри, который состоится 15 июня в Лас-Вегасе (США).



«Я смотрел все бои Тайсона Фьюри, некоторые даже пересматривал несколько раз. У него нестандартная техника и он невероятно быстрый учитывая его габариты. Но я собираюсь победить Тайсона Фьюри так же, как 86 лет назад Макс Шмелинг победил Джо Луиса. Фьюри собирается на пенсию, если не сможет победить меня? Что ж, буду рад этому посодействовать», — приводит слова Тома Шварца BoxingScene.



Стоит отметить, что Шмелинг — первый немецкий супертяжеловес, завоевавший чемпионский титул. Свой титул Шмелинг завоевал в 1930 году.