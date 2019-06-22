Валуев: каждый месяц прохожу терапию из-за опухоли мозга

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе депутат Государственной думы РФ Николай Валуев признался, что до сих пор проходит ежемесячную терапию из-за опухоли головного мозга.
«Мне залезали в голову. Заболевание смертельное, его нужно было как можно быстрее локализовать. Оттягивать проблему — значит ухудшать ситуацию. Но не могу сказать, что ложился на операционный стол как герой.
Делал это дважды, потому что в Германии лечение не закончили до конца. В итоге в России профессор, который делал операцию, тоже не смог до конца убрать опухоль, потому что там очень важные сосуды головного мозга. Он принял верное решение и не стал рисковать. Теперь мне приходится ежемесячно проходить терапию», — рассказал Николай Валуев в интервью телеканалу «ТВ Центр».
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