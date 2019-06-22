Лобов: не думаю что Малиньяджи заткнётся даже после того, как проиграет мне

Ранним утром 23 июня мск в Дарэме состоится турнир по кулачным боям Bare Knuckle FC. В главном его событии встретятся экс-чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи и экс-боец UFC Артём Лобов. Бойцы испытывают друг к другу открытую неприязнь и позволяли себе резкие высказывания уже не один раз. В преддверии поединка Лобов в очередной раз раскритиковал соперника.

«К каждому бою относишься как к должному. Бой как бой, все мы здесь для того, чтобы зарабатывать. Всё это хорошо, но бой с Малиньяджи — не тот случай. В этот раз я хочу убить этого парня. Клянусь, что хочу это сделать. Я профессионал и хочу, чтобы мне платили за мою работу. Так что я подожду и после наконец смогу распустить руки. Я восстановлю справедливость. Но не думаю, что этот мешок с дерьмом заткнётся даже после поражения от меня. Ничто не заставит этого парня понять, какой задницей он является», — приводит слова Лобова MMA Fighting.