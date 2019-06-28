Тайсон: поляки ни черта не понимают в трагедиях, они не были в рабстве 250 лет

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон оказался в центре скандала во время визита в Польшу. Американский боксёр в рамках рекламной кампании польского энергетического напитка Black Energy должен был посетить различные исторические места, связанные с Холокостом и Варшавским восстанием. Журналисты во время пресс-конференции спросили Тайсона, не считает ли он использование трагедии в коммерческих целях неправильным. После этого Майк гневно прокомментировал обвинения.
«Вы, поляки, ни черта не понимаете в трагедиях, если сравнить вашу историю с тем, что произошло с чёрными в Америке. Никого из вас не держали в рабах чёртовы 250 лет! Никто не насиловал ваших матерей, сестёр и братьев перед тем, как убить их на ваших глазах.
То, что произошло с вами, ужасно. Но никто в мире не перенёс столько всего, сколько чёрные», — цитирует Тайсона Jerusalem Post.
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