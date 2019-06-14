Тайсон: застал жену в постели с Брэдом Питтом, он умолял не бить его
Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон рассказал об инциденте, который произошёл во время его семейной жизни с бывшей супругой Робин Гивенс. По словам Тайсона, он застал жену в постели с голливудским актёром Брэдом Питтом.
В автобиографии Тайсон утверждает, что этот случай произошёл в конце 80-х годов: «Питт дрожал от страха и умолял не бить его».
Спортсмен в автобиографии сообщает, что всё равно хотел сохранить брак, но Гивенс продолжала изменять ему. В дальнейшем они сошлись, но снова расстались. Тогда Робин обвинила бывшего мужа в домашнем насилии.
Отметим, что Гивенс уже отреагировала на написанное в автобиографии Майка. Она заявила, что бывший муж никогда не заставал её в постели с Питтом.
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