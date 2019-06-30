Фьюри не следовал плану тренера в бою со Шварцем

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри признался, что не следовал плану тренера в бою с Томом Шварцем.
«Я не делал ничего из того, о чём меня просил тренер. Он хотел, чтобы я первые шесть или семь раундов старался вымотать соперника. Но я этого не хотел. Я хотел подарить американским зрителям нокаут. Я был заряжен на это, и меня было не остановить. Мне нужно было вырубить Шварца, чтобы показать себя в США. Местная публика любит такое. Американцы просто обожают нокауты. Им неважно, когда и как, главное, чтобы они были.
Говорят, что у меня нет нокаутирующего удара. Потому я и сказал, что быстро разберусь со Шварцем. Я решил, что либо я его вырублю, либо он меня. Я победил, так что мой план сработал», — приводит слова Тайсона Фьюри The Sun.
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