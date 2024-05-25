Камару Усман по-прежнему убеждён, что мог бы стать чемпионом в полутяжёлом весе UFC

Экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий и бывший обладатель титула UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман по-прежнему убеждён, что в период своего чемпионства он мог бы завоевать титул UFC в полутяжёлом весе.

«Я бы не стал делать говорить о выступлении в полутяжёлом весе, если бы в тот момент не считал, что смог это сделать. В начале поединка у каждого есть сила, но если перевести противника в партер, то ход боя полностью меняется. И это именно то, что я собирался сделать. Гловер Тейшейра сделал то же самое с Блаховичем», — приводит слова Усмана портал MMAJunkie.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 294, Камару Усман уступил единогласным решением судей Хамзату Чимаеву.