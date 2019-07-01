Фьюри заставил американскую ведущую выпить на сцене бутылку пива ради интервью

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри вновь оказался в центре внимания после того, как он побывал на мероприятии в Глазго (Шотландия). Боксёр совершает тур по городам Великобритании, где он встречается с фанатами. В Глазго на сцене у него брала интервью американская ведущая Мишель Джой Фелпс. Спортсмен заставил журналистку выпить бутылку пива, прежде чем начал отвечать на её вопросы.

«Хоть ты и американка, но мы находимся в Шотландии! До дна!!!» — закричал Фьюри в микрофон. Спортсмена тут же поддержала аудитория, в зале находилось около 1000 человек. В результате Фелпс выпила бутылку пива.

Запись можно посмотреть в «твиттере» журналистки.

Напомним, Фьюри вернулся из США, где он в Лас-Вегасе нокаутировал немца Тома Шварца. Бой был остановлен уже во втором раунде.