Ковалёв и Ярд, вероятно, встретятся 24 августа
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв проведёт следующий поединок, вероятно, 24 августа 2019 года, сообщает Boxingnews24. Соперником россиянина станет официальный претендент на титул Энтони Ярд. При этом, скорее всего, встреча пройдёт в России.
Первоначально провести этот поединок планировалось в июне 2019 года. Бой должен был пройти в Челябинске, но тогда стороны не сумели договориться. В дальнейшем в WBO назначили промоутерские торги по этому бою, но, судя по всему, стороны сумели договориться без проведения соответствующей процедуры.
Сергей Ковалёв минувший поединок провёл в феврале 2019 года, когда победил единогласным решением судей Элейдера Альвареса и вернул титул по версии WBO.
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