Аскрен: Нэйт Диас явно не в своём уме

Бывший чемпион The ONE и Bellator Бен Аскрен высмеял бойца ММА Нэйта Диаса, который считает себя «королём в лёгком весе». По мнению Аскрена, Диас делает всё, чтобы привлечь внимание.

«Ему здорово удаётся напоминать о себе. По мне это довольно весело, учитывая, какую ерунду он говорит. Забавно, что он называет себя «королём в лёгком весе», что даже близко не соответствует действительности. Этот парень явно не в своём уме.

Понятное дело, что он не представляет никакой угрозы. Он просто находится в глубоком заблуждении.

Бой Петтиса и Диаса будет весёлым. Я думаю, что Энтони надерёт ему задницу», — цитирует Аскрена MMA Fighting.

Диас на турнире UFC 241 18 августа впервые с 2016 года выйдет в октагон. Он встретится с экс-чемпионом организации Энтони Петтисом.