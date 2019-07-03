Аскрен: Нэйт Диас явно не в своём уме

Бывший чемпион The ONE и Bellator Бен Аскрен высмеял бойца ММА Нэйта Диаса, который считает себя «королём в лёгком весе». По мнению Аскрена, Диас делает всё, чтобы привлечь внимание.
«Ему здорово удаётся напоминать о себе. По мне это довольно весело, учитывая, какую ерунду он говорит. Забавно, что он называет себя «королём в лёгком весе», что даже близко не соответствует действительности. Этот парень явно не в своём уме.
Понятное дело, что он не представляет никакой угрозы. Он просто находится в глубоком заблуждении.
Бой Петтиса и Диаса будет весёлым. Я думаю, что Энтони надерёт ему задницу», — цитирует Аскрена MMA Fighting.
Диас на турнире UFC 241 18 августа впервые с 2016 года выйдет в октагон. Он встретится с экс-чемпионом организации Энтони Петтисом.
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