Аскрен: как средненький боец Лобов мог победить бывшего чемпиона по боксу?

Бывший чемпион The ONE и Bellator, боец UFC Бен Аскрен прокомментировал победу российско-ирландского бойца ММА Артёма Лобова над бывшим чемпионом мира по боксу Поли Малиньяджи на турнире Bare Knuckle FC 6.

«Я понимаю, что Поли уже ушёл из бокса, но он был чемпионом мира. Посмотрите на Артёма, я ещё раз проверил его статистику, чтобы убедиться в том, что он был плох в ММА. Факт в том, что он действительно плох. Его проблема не в том, что он, допустим, хорошо работает в стойке, но плохо борется. Или не в том, что у него отличные руки, но слабые ноги. Ничего такого. Просто он был средненьким бойцом ММА. И слово «средненький» здесь является даже комплиментом для его навыков.

Как такой парень может победить чемпиона мира по боксу? Похоже, что ребята, занимающиеся боксом, не так в нём хороши», — сказал Аскрен во время прямого эфира в своём «твиттере».