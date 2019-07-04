Уайлдер: у Уайта было четыре шанса, чтобы провести со мной бой
Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер ответил на критику британского боксёра Диллиана Уайта. Ранее британец заявил, что Уайлдер избегает встречи с ним на ринге.
«У Уайта было четыре шанса, чтобы провести наш бой. Я говорил Уайту, чтобы он подписал контракт с PBC, когда он выходил на американский рынок. Я говорил, чтобы он подписал контракт на один бой. Тогда бы он получил его.
Затем я сказал ему, чтобы он встретился с Луисом Ортисом. В случае победы он бы встретился со мной, я ему это пообещал.
Затем уже WBC потребовала, чтобы он провёл бой с Ортисом. И он вновь отказался!
Далее я сказал, гарантируйте мне бой с Джошуа, если я проведу поединок с Уайтом. Вот она четвёртая возможность», — цитирует Уайлдера World Boxing News.
Менеджер Уайлдера: следующий бой Деонтея будет с Ортисом
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