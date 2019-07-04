Давейко: я предупреждал Джошуа о Руисе

Джоуи Давейко, выступавший спарринг-партнёром британского боксёра Энтони Джошуа перед поединком с американцем Энди Руисом, заявил, что предупреждал своего коллегу об опасности. 1 июня Руис сенсационно победил Джошуа и завоевал четыре чемпионских пояса.
«Я всегда знал, что у Энди Руиса есть мастерство. Я работал с ним в зале, я спарринговался с ним, я видел его в деле, знал, что он собой представляет.
Для меня его победа не стала шокирующей. Вы можете пересмотреть мои интервью перед боем. Я всегда говорил, что Руис доставит ему неприятности.
Когда я был в тренировочном лагере Джошуа, я говорил ему об этом. Я не удивлён, но для всех поражение Энтони стало шоком. Я думал, что Джошуа будет стоять до конца и победит судейским решением. Или же отправит Руиса в нокаут в концовке. Но стоит отдать должное Энди, я горжусь им. Он шокировал весь мир», — приводит слова Давейко FightHype.
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