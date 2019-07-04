Хаттон: Джошуа победил бы Руиса в 9 поединках из 10

Бывший британский боксёр Рикки Хаттон поделился ожиданиями от боя-реванша Энтони Джошуа и Энди Руиса. Первый поединок, проходивший 1 июня в Нью-Йорке, завершился сенсационной победой Руиса. Теперь соперники должны повторно встретиться до конца 2019 года.

«Иногда люди сразу возвращаются после поражений и становятся совершенно другими, иногда они совсем не меняются.

На мой взгляд, Джошуа победил бы Руиса в девяти поединках из 10. Хоть Энди и является очень, очень опасным бойцом с очень быстрыми руками, который уже заставил Джошуа чувствовать опасность, думаю, Энтони знает, что делает. На мой взгляд, Джошуа более классный боксёр, чем Руис. Я бы тоже в такой ситуации попытался сразу вернуться на ринг», — цитирует Хаттона Sky Sports.