Хаттон: Джошуа победил бы Руиса в 9 поединках из 10
Бывший британский боксёр Рикки Хаттон поделился ожиданиями от боя-реванша Энтони Джошуа и Энди Руиса. Первый поединок, проходивший 1 июня в Нью-Йорке, завершился сенсационной победой Руиса. Теперь соперники должны повторно встретиться до конца 2019 года.
«Иногда люди сразу возвращаются после поражений и становятся совершенно другими, иногда они совсем не меняются.
На мой взгляд, Джошуа победил бы Руиса в девяти поединках из 10. Хоть Энди и является очень, очень опасным бойцом с очень быстрыми руками, который уже заставил Джошуа чувствовать опасность, думаю, Энтони знает, что делает. На мой взгляд, Джошуа более классный боксёр, чем Руис. Я бы тоже в такой ситуации попытался сразу вернуться на ринг», — цитирует Хаттона Sky Sports.
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