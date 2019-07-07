Масвидаль — об ударах по нокаутированному Аскрену: не нравится? Смотрите футбол

Боец UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль прокомментировал победу над Беном Аскреном на турнире UFC 239. Масвидаль установил рекорд промоушена, нокаутировав соперника за пять секунд. При этом Хорхе не переставал наносить удары уже не сопротивлявшемуся Аскрену, пока рефери не остановил бой. Излишняя эмоциональность Масвидаля вызвала критику, однако Хорхе не считает, что его поведение было неправильным.

«Эти удары были очень необходимы. Рефери не остановил меня, а моя работа — бить кого-то до тех пор, пока не вмешается рефери. Так что тем, кому это не нравится, могу сказать: смотрите футбол, вам не нужно смотреть бои ММА.

Невзирая на победу, у меня по-прежнему есть дело к Аскрену. Если увижу его, дам ему пощёчину. Мне не нравится этот парень, и я рад, что мне удалось отправить его спать", — приводит слова Масвидаля MMAJunkie.

Видео нокаута доступно на официальной странице UFC Espanol в «Твиттере».