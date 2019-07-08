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Менеджер Нурмагомедова: Диас что-то показал Хабибу пальцами

Менеджер Нурмагомедова: Диас что-то показал Хабибу пальцами
Бокс/ММА / ММА 0

Представляющий интересы чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова менеджер Ризван Магомедов, прокомментировал стычку россиянина с американским бойцом Нейтом Диасом во время турнира UFC 239.

«Никакой раскрутки боя нет, да и стычки как таковой не было. Только пальцами показывал и что-то говорил Диас. Что там случилось? Он мимо проходил, что-то сказал, затем Хабиб его позвал подойти, но он только кричал что-то издалека. Секьюрити вовремя вмешались и все. Никакого развития ситуации нет, конфликта тоже нет. Так что даже и сказать про это больше нечего» — приводит слова Магомедова «Спорт-экспресс».

Ранее видео с инцидентом на своей странице в «Инстаграме» выложил отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.

«Этот парень хочет без очереди получить, чего заслуживает. Сколько мы просили его и Петтиса на бой, было очень тяжело договориться с ними, но UFC может дать такую возможность этому парню», — подписал пост с видео наставник чемпиона UFC.

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Нурмагомедов уже не первый раз «зацепился» с Нейтом Диасом. Однажды, в 2015 году они даже подрались командами.
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