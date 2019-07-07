Хабиб чуть не подрался вне октагона. Его спровоцировал американский «гангстер»

Нурмагомедов уже не первый раз «зацепился» с Нейтом Диасом. Однажды, в 2015 году они даже подрались командами.

Удивительно горячим выдался UFC 239 в Лас-Вегасе. Целая россыпь звёзд, прибывшая ещё за два дня до турнира на большую пресс-конференцию. Череда брутальных нокаутов. Сенсационно конкурентный бой чемпиона мира Джона Джонса с претендентом Тиаго Сантосом. А тут ещё, оказывается, и на трибунах горячо было.

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Одним из главных действующих лиц прошедшей накануне в Лас-Вегасе пресс-конференции был российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Естественно, боец не мог пропустить и один из главных турниров года, в котором бился, например, его партнёр по тренировкам Люк Рокхолд (крайне неудачно выступил). На трибунах T-Mobile арены Орёл бывал и раньше — именно там он устроил пока что главное шоу в своей жизни.

Сперва он внутри октагона снёс разболтавшегося Конора Макгрегора, а затем перемахнул за ограждение к трибунам, где продолжил драку с оставшейся частью команды Печально Известного. На прошедшем 6 июля в Вегасе UFC 239 Хабиб был близок к новой потасовке прямо среди зрительских мест.

Страшно представить, какие санкции могли бы грозить за подобное российскому бойцу, если учесть, что последний проступок на T-Mobile арене обернулся для него девятимесячной дисквалификацией. Однако в этот раз важно заметить, что провокатором конфликта неподалёку от октагона выступил вовсе не Нурмагомедов.

На видео ниже вы можете разглядеть долговязую фигуру Нейта Диаса, экс-претендента на чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Американец, как и Хабиб, в своё время получил шанс разделить клетку с самым кассовым бойцом компании Макгрегором. Только в отличие от россиянина (пока что), американцу выпало подраться с ирландской звездой аж дважды: Нейт не стал сопротивляться, когда Конор и менеджеры UFC вышли на него с предложением провести реванш. В первой же их встрече победу сенсационно одержал Диас.

Мы видим на записи, как Нейт что-то высказывает людям, сидящим неподалёку от октагона. В компании несложно узнать Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева (сидят чуть поодаль, оба в кепках), менеджера Ризвана Магомедова (сидит ближе всех по картинке) и другого менеджера Али Абдель-Азиза (стоит дальше всех, что-то активно кричит).

Сначала Диас проходит мимо компании, видимо, обменивается парой колких фраз и решает вернуться поближе к собеседникам, агрессивно размахивая руками.

Видео с инцидентом на своей странице в «Инстаграме» выложил отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.

«Этот парень хочет без очереди получить, чего заслуживает. Сколько мы просили его и Петтиса на бой, было очень тяжело договориться с ними, но UFC может дать такую возможность этому парню», — подписал пост с видео наставник чемпиона UFC.

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Вражда Нурмагомедова с Диасом — старая история. Впервые они схлестнулись в 2015 году на одном из турниров тогда ещё живой WFOS. Обоим было за кого поболеть: у Хабиба в Серии дрался двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов, а у Нейта — одноклубник Джейк Шилдс. В общем, оба пришли поддержать своих, но увидев на трибунах чужих — быстро на них и переключились.

Подробности той драки мы могли получить только из рассказов обоих бойцов, но они настолько сильно отличаются, что сложно разобраться, кто на самом деле говорит правду, а не предлагает своё видение ситуации. Нурмагомедов говорит, что приложился по Диасу, и тот еле унёс ноги, а Нейт утверждает, что отвесил Хабибу пощёчину, а тот не придумал внятного ответа.

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Так или иначе новая серия противостояния Нурмагомедов — Диас вполне может вклинить американца в титульную очередь. Главное, чтобы и Хабиб, и Нейт выиграли ближайшие бои. Россиянину, напомним, предстоит защита чемпионского пояса 7 сентября против Дастина Порье. А американцу 17 августа драться с соотечественником Энтони Петтисом в одном из самых ожидаемых противостояний лета.