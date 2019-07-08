Отец Нурмагомедова: Диас хочет без очереди получить то, чего заслуживает

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал инцидент, который произошёл на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе (США). В зале американский боец Нэйт Диас едва не спровоцировал потасовку с россиянином. Бойцов разняли секьюрити.

«Этот парень хочет без очереди получить, чего заслуживает. Сколько мы просили его и Энтони Петтиса на бой, было очень тяжело договориться с ними, но UFC может дать такую возможность этому парню», – написал Абдулманап в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова-старшего.

Диас не дрался с 2016 года и должен вернуться в октагон в августе в поединке с Энтони Петтисом. Ранее Диас неоднократно говорил, что готов сразиться с Нурмагомедовым.