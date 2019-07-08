Отец Нурмагомедова: Диас хочет без очереди получить то, чего заслуживает
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал инцидент, который произошёл на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе (США). В зале американский боец Нэйт Диас едва не спровоцировал потасовку с россиянином. Бойцов разняли секьюрити.
«Этот парень хочет без очереди получить, чего заслуживает. Сколько мы просили его и Энтони Петтиса на бой, было очень тяжело договориться с ними, но UFC может дать такую возможность этому парню», – написал Абдулманап в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова-старшего.
Диас не дрался с 2016 года и должен вернуться в октагон в августе в поединке с Энтони Петтисом. Ранее Диас неоднократно говорил, что готов сразиться с Нурмагомедовым.
А. Нурмагомедов: Хабиб мог бы подраться с Диасом
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